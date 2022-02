Médici apresenta a comida saborosa feita pela dona Ana no bairro do Mangueirão

Foi com um imenso prazer que voltei ao Delícias do Bosque no Bairro do Mangueirão. Na primeira vez que fui, fui atendido no meio da mata e tinha uma interação maior com a natureza, mas agora eles estão com um ambiente super arrumadinho no pátio deles, com muitos panos, esculturas em madeira, quadros e outras tantas histórias.

Por trás do microempreendimento, estão a Ana e o Eduardo, juntos há 33 anos, mas, no papel, só 10. Os dois são quilombolas e se conheceram em Belém e daí em diante muita paz, muito amor e muitas lutas também. Ela marajoara, ele barcarenense que, aos poucos, estão trazendo as suas raízes para os pratos que vendem. Mas é perceptível que é a mão da Ana quem comanda o cardápio. Desculpa aí, Eduardo, mas, no Delícias, é ela quem comanda!

Pedi uma picanha, só que à moda marajoara e pirarucu frito. Frito, sequinho e crocante. Não contei conversa e já fui comendo de bocadinho em bocadinho o pirarucu para não esfriar enquanto a entrevista estava acontecendo. Não pude me conter. O cheiro estava demais. A picanha marajoara é servida que nem o filé que encontramos no Marajó, com bastante queijo derretido que cobre a peça de carne. Não deixe de olhar o vídeo para vocês verem como estava lindo. O sabor só indo lá mesmo! Deixo a experiência para vocês.

Eu já almocei duas vezes por lá, mas quero voltar uma terceira logo logo, pois, aos finais de semana, eles têm café da manhã. Com um espaço aconchegante e visual para a mata deve ser uma experiência completamente diferente nesse mesmo espaço. Em comida, em clima, nas pessoas e até nas histórias que escutamos, nos sons dos macacos e dos pássaros que cantam em dias de sol ou de chuva.

Melhor que indicar um espaço a primeira vez é voltar lá e ver como a sua experiência dividida com os outros foi transformadora para o espaço. E isso ficou muito visível para mim. Nos destaques 'Mangueirão' no meu perfil do instagram , você também pode ver como foi diferente e tirar suas próprias conclusões.

Conheça:

Delícias do Bosque

Responsáveis: Ana Batista e Eduardo Cravo.

Endereço: Residencial Bosque Felizcidade Rua C, n° 91. Mangueirão.

Funcionamento: Terça à sexta de 11h às 14h / Sábado, domingo e feriados de 7h às 10h para café e de 11h às 15h para almoço.