Médica paraense participa de reality show da Netflix

Em busca do amor verdadeiro e com a intenção de subir ao altar, os participantes do reality "Casamento às Cegas" da Netflix devem escolher seus parceiros, como o nome diz, no escuro. Já noivos, eles precisam enfrentar os desafios da convivência e se conhecer melhor antes do grande dia. O programa tem a apresentação da atriz Camila Queiroz, ao lado de seu marido, o também ator Kleber Toledo.

E o Pará não ficou de fora do programa, pois a médica Priscilla Pitmann é uma das participantes do reality show e vem interagindo com seus seguidores do instagram sobre os novos episódios. A médica não escondeu a ansiedade para conferir os episódios que ainda não foram ao ar na plataforma de streaming.