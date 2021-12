Mc Super Shock lança single e clipe inéditos

Com o single 'Autoafirmação', Mc Super Shock carimbou o passaporte para subir no palco do Festival Se Rasgum, em 2022. Ele foi um dos 10 artistas selecionados entre os mais de 200 inscritos. A música foi lançada nesta quinta, 16, em forma de coletânea, juntamente com as outras faixas selecionadas, na plataforma Deezer do festival e nas plataformas de música do próprio artista. “A música é um grito de resistência e orgulho que fala da realidade da população negra com uma sonoridade orgânica e batidas de percussão de marabaixo", diz o rapper.

O artista foi além da música e também produziu, de forma independente, um vídeo demo com uma estética inspirada nos anos 80, trazendo uma fotografia intensa que remete ao filme 'Queen e Sleem' e a série 'The Get Down'. O enredo traz a imagem do homem preto sempre predestinado à sensação de culpa, a perseguição e o preconceito com sua aparência. O vídeo também estreia no hoje, 16, às 19h, no canal da produtora de Shock.

De acordo com o músico, o trabalho faz parte da construção do seu primeiro EP que tem como nome 'Ciclos que não se encerram'. “Esse EP fala muito da minha vida, e consequentemente de outras pessoas pretas também. Esse EP narra uma série de coisas que acontecem na vida da gente, e essa síndrome do quase lá. E quando falo sobre ciclos que não encerram, é sobre isso, parece que não importa pra onde a gente vá, o fim é o mesmo”, afirma Mc Super Shock.

O rapper iniciou a carreira aos 15 anos de idade e já possui outros trabalhos tanto solo quanto com outros artistas da região Norte, como 'Dadinho', 'Quando o coração parte mais alto', 'Brio' e 'Estorvo', vencedor do prêmio de melhor videoclipe no Festival Zélia Amador de Deus do ano passado. "Acredito que a arte é a forma mais plena de nos conectarmos uns com os outros. Há mais de 10 anos trago a arte através do rap/hip-hop, construindo senso crítico social, motivações e sonhos para mostrar que é possível viver de arte no norte do Brasil. Quero me tornar referência para a nova geração preta do rap", concluiu.