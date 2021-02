MC Salvador da Rima é detido por desacato e agredido por PMs em São Paulo

Um carro estacionado, segundo a polícia, de forma irregular foi o estopim para uma confusão que terminou com a prisão do cantor MC Salvador da Rima na tarde deste sábado (27) na zona leste de São Paulo. Em vídeos que estão circulando pela internet, o artista e um amigo aparecem sendo rendidos por PMs e depois e agredidos com mata-leão e chutes.

Tudo começou porque um dos policiais multou o carro que estava estacionado em frente à casa de Salvador. Ao questionar o motivo da multa, o artista teria discutido com um policial, que deu voz de prisão por desobediência. Testemunhas contaram, ainda, que a esposa do cantor também foi agredida.

O vídeo, publicado no Instagram do MC Jeh da 6, amigo de Salvador, mostra o cantor sendo retirado da própria residência por PMs, já com a camisa rasgada. Durante a detenção, ele é chutado, imobilizado e enforcado.

Pessoas que acompanham a cena tentam impedir que Salvador seja detido, mas os policiais, com as armas em punho, pedem para que elas se afastem. Na sequência, outro policiais chegam e atiram gás de pimenta contra os populares.

A prisão aconteceu por volta das 12h, mas, Salvador só chegou à 67º DP por volta das 13h40, com escoriações no corpo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) disse que já está apurando o caso.

O rapper Salvador da Rima é autor de hits como "Vergonha Pra Mídia" e "Outfit Valioso", que contam com mais de 200 milhões de visualizações no YouTube.