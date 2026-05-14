MC Ryan SP deixa penitenciária após decisão da Justiça Federal

O cantor MC Ryan SP deixou a Penitenciária II de Mirandópolis, no interior de São Paulo, às 14h10 desta quinta-feira (14), após decisão da Justiça Federal que concedeu habeas corpus no âmbito da investigação da Operação Narco Fluxo.

VEJA MAIS

O artista estava preso desde o dia 15 de abril e havia sido transferido para a unidade prisional em 30 de abril. A autorização para a soltura foi assinada na quarta-feira (13) pela desembargadora Louise Filgueiras, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3).

Vestindo calça bege, camisa branca de mangas compridas e tênis branco, o funkeiro foi recebido por familiares, amigos e fãs na saída do presídio. A primeira a abraçá-lo foi a esposa, Giovanna Roque, que usava uma blusa estampada com o rosto do cantor e a frase: “MC não é bandido. Liberdade MC Ryan SP”.

O cantor deixou o local acompanhado pelo advogado e escoltado por seguranças e policiais armados. Um admirador também aguardava na entrada da penitenciária com um cartaz de apoio ao artista. Ao tentar se aproximar do portão de saída, porém, acabou sendo impedido por um policial armado.

Nas redes sociais, MC Ryan SP publicou uma foto ao lado da esposa dentro de uma van, logo após deixar a prisão.

Apesar da decisão favorável, o artista deverá cumprir medidas cautelares determinadas pela Justiça, como comparecimento mensal em juízo, comunicação de eventual mudança de endereço, proibição de deixar o país sem autorização judicial e entrega do passaporte, caso possua.