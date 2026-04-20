Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Grupo de MC Ryan SP e Poze do Rodo é suspeito de movimentar R$ 1,6 bi do crime

Investigação aponta um esquema de uso de plataformas de apostas de quotas fixas, as chamadas bets, para lavar dinheiro de origem ilícita

Estadão Conteúdo
fonte

Justiça também sequestrou bens dos investigados até o valor de R$ 2,26 bilhões. (Foto: Instagram / @mcryanspfaclub)

A Polícia Federal deflagrou na quarta-feira, 15, a Operação Narco Fluxo para desarticular um grupo suspeito de movimentar R$ 1,6 bilhão do crime organizado. O MC Ryan SP foi preso durante a operação na Riviera de São Lourenço, no litoral paulista, e Poze do Rodo foi detido no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

Segundo as investigações da Operação Narco Bet, abertas a partir de elementos reunidos na Operação Narco Vela, foi identificado um esquema de uso de plataformas de apostas de quotas fixas, as chamadas bets, para lavar dinheiro de origem ilícita, incluindo recursos ligados ao tráfico internacional de drogas.

Veja mais

image Saiba quem são os laranjas envolvidos em esquema milionário ligado ao MC Ryan SP
O funkeiro é apontado como líder e principal beneficiário de um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado mais de R$ 260 bilhões, segundo a 5ª Vara Federal de Santos, que autorizou a operação Narco Fluxo

image Instagram derruba perfis de MC Ryan e outros influenciadores presos pela PF
Com 15,6 milhões de seguidores no Instagram, Ryan Santana dos Santos, conhecido como MC Ryan SP, foi preso temporariamente

"Eles tinham um papel importante no esquema de lavagem de dinheiro. Eram eles que detinham as contas utilizadas para que o dinheiro obtido de maneira ilícita pudesse circular, pudesse se confundir com os recursos lícitos", afirmou Roberto Costa da Silva, delegado da PF em São Paulo, em entrevista exibida nesta domingo, 19, no programa Fantástico, da TV Globo.

A defesa do MC Ryan negou as acusações. "O Ryan possui contratos que justificam toda e qualquer movimentação financeira em sua vida. O Ryan não precisa ter envolvimento algum com facção criminosa", disse o advogado Felipe Cassimiro ao programa Fantástico.

O advogado do MC Poze do Rodo afirmou que ele não tem nenhuma ligação com atividades criminosas e que as evidências serão levadas ao Poder Judiciário.

A apuração da Polícia Federal aponta a atuação de uma possível organização criminosa dedicada à movimentação de grandes quantias, com uso de dinheiro em espécie, transferências bancárias e operações com criptoativos, especialmente a moeda digital USDT (Tether), tanto no Brasil quanto no exterior.

"As redes sociais são utilizadas para captar seguidores e isso impulsiona o fluxo financeiro nas contas que eles detêm, permitindo que outros recursos de origem ilícita também ingressem e gerem essa confusão", disse o delegado ao programa Fantástico.

Cerca de 200 policiais federais cumpriram 90 mandados judiciais expedidos pela 5.ª Vara Federal em Santos, em endereços nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal. Ao todo, foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão. Dos 39 mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça, 33 foram cumpridos.

"Pelas contas dos investigados, passaram recursos de origem ilícitas de uma diversa gama de crimes, dentre os quais tráfico de drogas e crimes relacionados ao sistema financeiro, como apostas e jogos ilegais", afirma o delegado da PF Roberto Costa da Silva.

A Justiça também sequestrou bens dos investigados até o valor de R$ 2,26 bilhões. O montante foi estimado com base no suposto lucro obtido com as atividades criminosas investigadas, com destaque para a ligação com o tráfico internacional de mais de três toneladas de cocaína, além do volume financeiro identificado em relatórios de inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

OPERAÇÃO NARCO FLUXO

PF

MC Ryan

Poze do Rodo

suspeitas
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda