Mc Poze do Rodo se manifesta sobre BBB 21 e fala o que faria se estivesse na casa

Após vários famosos defenderem o ator e brother Lucas Penteado e o festival Rec Beat cancelar a participação da cantora, o MC Poze do Rodo decidiu falar sobre o assunto.

No twitter, o funkeiro, que é um dos assuntos mais comentados da tarde desta terça-feira (2), afirmou que não assiste o BBB, mas se deparou com vários vídeos de Karol Conká na internet e ficou indignado com a postura da rapper.

Poze afirmou que Karol se sente uma rainha e abomina o fato dela ter feito Lucas comer depois dela e ter dito para não olhar em sua cara. O artista xingou a rapper e disse que gostaria de entrar na casa por “duas horinhas” para ela ver o que ele faria com ela.

“Quero ver bater de frente com o Poze. Você tá pensando que é quem? Se ficasse nessa marra ai, ela ia fazer comida pra todo mundo comer (…) Ela ia ver o que ia fazer com ela, ela ia pedir pra sair.”, falou o Mc.