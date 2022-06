MC paraense comemora a marca de 12 músicas autorais

Ser artista, independente do ramo, não é uma tarefa fácil. Compor músicas, produzir, gravar e lançar requer tempo, dedicação e também gera custos, muitas vezes, altos para os artistas. Mesmo com todas essas dificuldades, ver um produto musical, por exemplo, ser reconhecido e aclamado pelo público é o melhor dos retornos que um cantor pode ter. E foi assim com o MC Wendell Hope, que atualmente vive uma das melhores fases de sua carreira, com 12 músicas lançadas.

“A gente contando assim parece fácil, mas só quem vive sabe o quanto é doloroso chegar a este nível. São noites e noites escrevendo, criando, apagando frases, rimas, combinações. Tem horas que dá vontade de desistir. Mas aí a gente para e pensa que tem pessoas esperando uma música nossa, para se divertir, cantar e até se emocionar junto com a gente. Isso é muito gratificante”, reconhece Wendell Hope.

Todas as canções do MC estão disponíveis no canal do Youtube dele “Wendell Hope Oficial”. Mais informações sobre agenda de shows e música nova estão disponíveis no Instagram @mcwendellhope.