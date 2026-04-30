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MC Paiva x Malévola: Entenda discordância que envolveu cobrança de R$ 6 mil e briga em cinema

Estadão Conteúdo

O cantor MC Paiva e a influenciadora Malévola estiveram no centro de uma polêmica que resultou em atritos. Na última quarta-feira, 29, discussões que já vinham sendo travadas nas redes sociais extrapolaram o limite da internet, levando a uma briga entre os dois, em um cinema.

Esse é o capítulo mais recente de um desentendimento que se iniciou na última semana. Entenda abaixo como o conflito aconteceu.

O cabeleireiro de R$ 6 mil

A polêmica teve início após Malévola realizar serviços com cabeleireiro que, segundo ela, não lhe informou o valor que seria cobrado ao final. O serviço custou R$ 6 mil, e a influenciadora, revoltada com a situação, expôs o caso nas redes sociais.

Em stories no seu Instagram, ela relata ter se sentido "trouxa" após a situação.

Robson Souza, cabeleireiro que realizou o serviço, é conhecido no meio como profissional que atende as celebridades. Com a repercussão do caso, ele veio à público e afirmou que não devolveria o dinheiro à Malévola, conforme instruído por seu advogado.

Em meio à confusão, famosas saíram em defesa do cabeleireiro. Uma delas foi a influenciadora teen Soso Careca, namorada de MC Paiva. Ela afirmou: "Não se coloca valor no produto dos outros".

Também nos stories de seu Instagram, Malévola criticou a postura da influenciadora e disse: "Tome vergonha na sua cara, não se mete onde não foi chamada porque para eu pegar você e Camila Loures no fight é dois minutinhos".

Transfobia

MC Paiva enviou mensagens à Malévola após sua fala a respeito da namorada nas redes sociais. A influenciadora então publicou um vídeo em seus stories com capturas de tela da conversa com o cantor, acusando-o de transfobia.

A briga física

A briga ganhou proporções ainda maiores quando o embate passou para o ao vivo. O casal esteve no cinema na última quarta-feira, e fora da sala, foram surpreendidos por Malévola.

Vídeos mostram o momento do encontro, com uma briga generalizada que acabou sendo apartada por seguranças.

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