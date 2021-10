MC Mirella desabafa ao ser atacada em show

MC Mirella sofreu um ataque após o fim de seu show. Assim que saiu do palco, a cantora se retirou do local com a ajuda de um segurança. Em seguida, uma jovem jogou uma bebida na funkeira, que não ficou nada feliz com a situação. Depois do ocorrido, a cantora exibiu um vídeo do episódio em seu Twitter. "Quis aparecer, deixa eu ajudar ela", escreveu Mirella, divulgando a cena.

Após a repercussão, ela lamentou a situação. "Véi a mina me tacou bebida de propósito. Não dá gente, não sei me segurar pra essas coisas. Acabou com meu cabelo, p*p, fiz uma escova caríssima que ódio. Trato todo mundo bem, pra que isso?", questionou.