MC Hariel quase é expulso do palco após segurança confundi-lo com fã

Fãs empolgados que volta e meia tentam subir no palco para ficar mais perto de seus ídolos é cena comum em shows. Mas e quando o próprio artista acaba sendo retirado do palco por engano? Foi o que aconteceu com o funkeiro MC Hariel. Em um show recente, um grupo de seis admiradores subiu no palco para tirar uma selfie com ele e, como pedem as normas de segurança, o staff da casa logo foi acionado para retirar os invasores. O problema é que sobrou até pro artista que, por pouco, também não foi expulso.

Um vídeo compartilhado pela página Sobre Funk mostra o momento em que os seguranças sobem no palco e puxam os fãs para garantir que o show continue, mas, sem perceber, acabam puxando MC Hariel para fora do palco também. Surpreso, o artista se volta para um dos agentes e diz algo como “eu sou o cantor pô“.