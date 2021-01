MC Fioti grava clipe de 'Bum Bum Tam Tam' na sede do Butantan

O funk "Bum Bum Tam Tam", conhecido como “hino da vacina”, chegou ao Butantan. O funkeiro MC Fioti, que viu sua música alcançar quase 1,6 bilhão de visualizações no YouTube, vai gravar um novo clipe do sucesso nesta sexta-feira (15), nos corredores da sede do instituto Butantan, em São Paulo.

A música foi lançada em 2017 e levou o artista de 26 anos aos 30 vídeos mais vistos da história do YouTube em todo o mundo. Recentemente, a música voltou às paradas por conta de um trocadilho impulsionado pelo avanço nos testes da CoronaVac, a vacina da farmacêutica chinesa Sinovac, em desenvolvimento no Brasil em parceria com o Instituto Butantan.

"Vamos fazer o novo clipe baseado no contexto original da 'Bum Bum Tam Tam’", revela o Fioti. "Na nova versão, o gênio dá três desejos: a gente vai pedir paz e saúde para a população e a cura para o coronavírus", completa.

A música, que voltou a viralizar com as noticias da Vacina do Butantan, bateu mais de 1,6 bilhão de visualizações. pic.twitter.com/umri32Y22w — Instituto Butantan (@butantanoficial) January 15, 2021

Em seu clipe original, a música embala uma paródia com referências ao clássico “Mil e Uma Noites”, com direito a um "gênio da lâmpada" que concede desejos ao funkeiro. Assista:

Agora, a letra foi atualizada e fala sobre o desejo pela vacina: "A vacina envolvente que mexe com a mente / de quem tá presente. A vacina saliente / vai curar muita vida e salvar muita gente. Vem cá vacina, tam / Vem cá vacina tam tam tam".

"O nosso funk está se agregando à medicina e isso nunca aconteceu na história", comemora o músico. Fioti diz que ainda tenta entender como a música acabou sendo associada à vacina.