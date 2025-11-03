Maya Massafera exibe ossos que tirou do maxilar em nova cirurgia nas redes sociais

Maya Massafera usou as redes sociais no último domingo, 2, para contar aos seguidores que passou por uma cirurgia para remodelar sua face, com o objetivo de deixá-la mais delicada.

A operação retirou partes de ossos de seu maxilar. No Instagram, a influenciadora digital mostrou a sua recuperação depois do procedimento.

"Sinto um pouco de cautela. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que vai ajudar a minha autoestima, a minha cabeça. Então estou feliz de fazer", explicou em vídeo gravado antes da cirurgia.

Depois da operação, Maya mostrou os pedaços de ossos removidos. Nos primeiros dias de pós-operatório, ela só pode ingerir líquidos frios ou mornos.

Desde que iniciou o processo de transição de gênero, ela já passou por mais de 20 operações estéticas.