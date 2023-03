‘Matamba’ realiza audições em Belém para formação de Coral afro-religioso

O projeto de formação de Coral afro-brasileiro "Matamba - a voz nascida do vento"​ está com inscrições abertas e realiza audição hoje, 21, no Teatro Waldemar Henrique, às 15h30 para compor o grupo. A data foi escolhida pois representa o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, eleito pela Organização das Nações Unidas (ONU). Qualquer pessoa pode se inscrever, não precisa ter experiência com o canto.

O músico, ator e produtor Wellington Bruno é o idealizador do projeto que acontecerá dentro do terreiro de Umbanda Maria Quitéria e Zé Pelintra. Pai de Santo da Casa, recentemente recebeu recebeu o título de doutor Honoris Causa da Ordem dos capelães do Brasil (OCB), por meio da Febraica-formação e Especialização Brasileira e Internacional de Capelania (Faculdade Febraica). "A ideia do dia 21 foi justamente para celebrar o Dia nacional das tradições de matriz africana e deixar marcado como data de fundação de nosso coral. Um projeto que veio do sonho, e que nasceu do vento; eu sendo um filho de Iansã, a orixá do vento e do tempo", iniciou.

O músico estudo na Fundação Carlos Gomes (FCG), participou de corais e se apresentou nacional e internacionalmente. No entanto, ele diz que nunca teve a oportunidade de realizar o que está propondo. Por isso, acredita que tem as ferramentas necessárias para conduzir os futuros coristas e realizar um sonho que começou na infância. "O sonho de formar um coral vem desde de muito cedo na minha vida, vim de uma família de músicos e cantores em Belém, desde a infância eu sempre acompanhava minha mãe nos ensaios do coral, que ela era regente e lá estava eu dormindo na capa de um piano", relembrou a sua influência na música.

Para se inscrever a pessoa interessada não precisa ter experiência com música, pelo o contrário diz Bruno. "Os critérios para fazer parte do coral Matamba são únicos, e um deles é não ter a experiência vocal. Para fazer parte são critérios: ter o sonho de cantar, força de vontade, amor a música e saber que esse projeto é uma manifestação afro religiosa, dentro da cultura musical. E entrar com corpo e alma. Dentro do coro será trabalhada a técnica vocal e toda sua estrutura para formar grandes coristas", declarou.

Sobre o repertório e vagas, o Pai de Santo informa que não há um limite inicial de componentes, isso será delimitado na audição. O repertório valoriza as influências afro-brasileiras, com o objetivo de desmistificar a visão pejorativa sobre a religião. "Vejo que nossa religião precisa entrar em várias vertentes para desmistificar e combater o grande preconceito que ainda existe na sociedade. Nosso repertório será de doutrinas e músicas de terreiro, também trazendo a Música Popular Brasileira a música preta. Levantar a nossa bandeira no meio cultural, dentro do território brasileiro, deixando a nossa marca", comentou.

Bruno reforça a importância da data e aconselha quem é afro-religioso, tem apreço pela música, a participar da seleção. Os ensaio iniciam no mês de abril, com calendário a ser repassado ao grupo formado. "Dentro de uma casa de axé sempre tem o canto. Seja o canto fazendo parte do ritual quando se faz uma oferenda, quando se abre uma gira. Quando se chama um encantado para vir em terra no corpo do médium. A relação do cantar dentro da religião é muito presente. Fazer um coral dentro de um terreiro é alinhar a cultura com nossa ancestralidade. Com nosso culto e com nossa devoção a espiritualidade", arguiu.

Por meio da música o coordenador que adentrar outros espaços e levar a mensagem do respeito, da tolerância. Aproveitou para relembrar as vidas perdidas devido a intolerância religiosa e deixar uma mensagem de conscientização a população. "O dia 21 de março foi a grande vitória para o povo negro e para o povo da religião de matriz africana. Ainda nos falta políticas públicas para combater o racismo religioso e para colocar a religião de matriz africana. É uma luta a cada dia, o racismo e todo tipo de preconceito sofrido por nós de religião de matriz africana não tem hora e nem lugar pra acontecer, e com isso já perdemos muitos irmãos e irmãs. Que nesse primeiro dia 21 de março seja para garantir nosso espaço na sociedade e garantir políticas públicas para nossa comunidade. O racismo está em qualquer lugar. Combatemos há anos e agora, mais do que nunca, vamos vencer todo esse desrespeito", finalizou.

Serviço

Evento: Coral afro-brasileiro "Matamba - a voz nascida do vento"

Data: 21/03 (terça-feira)

Local: Teatro Waldemar Henrique, na praça da República.

Horário: 15h30

Inscrição: por meio de formulário.