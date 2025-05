O Projeto de Pesquisa de Estágio Pós-Doutoral 'MÁSCARA, CORPO e FOTOGRAFIA: dramaturgia e interpretação' tem como foco se interpor na área de estudos de dramaturgia. A referida proposta foi apresentada aos alunos dos cursos de Mestrado e Doutorado participantes da disciplina ATOS DE ESCRITURA, ministrada pela Profa. Dra. Ivone Xavier, do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Pará (PPGARTES), do Instituto de Ciências da Arte (ICA), supervisora da proposta.

O projeto referido, concebido, é coordenado pela professora Dra. Mariana Marques e tem a participação, nos registro fotográficos, da fotógrafa Walda Marques.

A metodologia da proposta tem como eixo pesquisar a ludicidade em processos pedagógicos de sala de aula, além da fazedura de atividades que trabalharão com a criação de máscaras, improvisação e interpretação, acreditando-se que essas técnicas, registradas pela fotografia, possam contribuir para a criação de ensino-aprendizagem de sala de aula, numa perspectiva lúdica - considerando que o experimento dessa metodologia sejam recursos, prazerosos e produtivos, refletidos como instrumentos de construção de conhecimento, nas descobertas e no prazer.

Mariana Marques Kellermann é Doutora em Artes Cênicas, pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cências da Universidade Federal da Bahia (2012).

Bio para articulista:

Mariana Marques Kellermann é Doutora em Artes Cênicas pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cências da Universidade Federal da Bahia (2012), Mestre em Arte Cênica pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia (2003), Especialista na Consciência Corporal/Dança pela Faculdade de Arte do Paraná (1999), Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Pará (1977) e docente efetiva do Curso de Licenciatura em Dança e Técnico. Atua na área de Artes Cênicas, com ênfase em Interpretação Teatral, dança-teatro, ensino-aprendizado da dança, coreografia, corpo e espetáculo, performance e educação inclusiva e é coordenadora do Projeto de Pesquisa Educação Lúdica (CNPq)