O Liberal chevron right Cultura chevron right

Maroon 5 fará show gratuito em São Paulo

Estadão Conteúdo

A banda Maroon 5 fará um show gratuito em São Paulo no dia 5 de dezembro.

A apresentação será destinada para três mil fãs da banda, que serão escolhidos em ação da Budweiser, patrocinadora do evento. Não haverá venda de ingressos, e o local do show ainda não foi divulgado.

O show faz parte do lançamento da Bud Live, plataforma global de música e shows internacionais da marca.

Em breve, a Budweiser irá anunciar como os fãs poderão conseguir o ingresso para o show.

"Maroon 5 tem uma relação especial com o Brasil e com os fãs daqui, que são reconhecidos como os mais apaixonados do mundo. Por isso, ninguém melhor do que eles para abrir a Bud Live, uma plataforma criada justamente para celebrar essa energia única. Queremos que cada fã viva a música de perto, no estilo grandioso que só Bud sabe proporcionar", afirmou em comunicado oficial Mariana Santos, diretora de marketing de Budweiser no Brasil.

A banda se apresentou no Brasil pela última vez em 2023. Na época, o grupo de Adam Levine realizou um show no The Town.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

música/Maroon/show/sp
Cultura
