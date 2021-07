Markinho Duran lança novo single neste sábado

Ao revisitar seu baú de composições, o cantor e intérprete paraense Markinho Duran, na estrada há mais de três décadas, encontrou uma letra escrita por ele há exatos 15 anos. Apesar do tempo, o tema se encontra atual. Ele então não pensou duas vezes e resolveu chamar o amigo e produtor musical Rodrigo Camarão para dar um toque contemporâneo a canção e assim nasceu “Te encontrar”, novo single autoral, que fala de amor e será lançado em formato de clipe no canal do cantor no YouTube, neste sábado (24), com música disponível em todas as plataformas digitais e durante show na Cervejaria, a partir das 22h.

O músico garante que o público vai se identificar de imediato com a canção. “Ela fala de uma busca que todos em algum momento vamos viver: pelo amor verdadeiro”, conta ele, que em duas semanas também vai disponibilizar uma versão remix do single.

O clipe foi produzido durante três dias em Belém e Ananindeua. “O primeiro passo foi conceber o arranjo moderno, para que encaixassemos um roteiro dinâmico, que traduzisse em imagens o conteúdo da letra”, diz.

Entre os cenários do clipe estão um hotel, um bar e um terraço de um prédio na área central da capital. “Ele traz cenas atemporais de sonhos e ilusões criadas na cabeça do personagem principal, que se tornam realidade. As locações têm como plano de fundo o cenário urbano, locações externas que caíram como uma luva para o conceito das cenas, enriquecendo ainda mais o conteúdo da letra”, antecipa.

A motivação para retomar suas composições nasceu de uma experiência bem sucedida vivida anteriormente. “‘Tarde demais’ foi uma composição de 1989 feita em parceria com a Lucinnha Bastos. Após 30 anos, resolvemos gravar uma nova versão. O sucesso gerou uma busca por minhas músicas autorais. Por isso, comecei a revisitar composições guardadas há tempos, comecei a produzi-las e lançar individualmente nas plataformas digitais em formato de single”, explica.

O sucesso do relançamento gerou ainda uma expectativa positiva no músico em relação ao novo single. “Acredito que ele será recebido de forma positiva. As pessoas vão perceber na hora o empenho nesse trabalho em todos os sentidos. Isso me deixa orgulhoso, especialmente porque o elenco, a captação de imagens, produção musical, equipe técnica, roteiro, cenografia e direção tudo foi feito por paraenses e evidencia nossos talentos em todas as áreas, com infinita capacidade de produção”, afirma.

Trajetória

O cantor, compositor e produtor iniciou no cenário musical em 1987. Esteve à frente de bandas de expressão como o Violeta Púrpura e Alternativa. Toda essa experiência valeu ao artista um amadurecimento musical que resultou em trabalhos como o que está sendo lançado hoje. “Comecei no auge da década de 1980, década do rock nacional e fui influenciado por isso. Mas passei por outros estilos e a música pop sempre foi a minha essência 100%. Vinte anos depois retornou a ele. Foi a melhor decisão, tanto que estou com 34 anos de carreira. Todo dia aprendo algo que agrega e o segredo é esse, não se acomodar, comprometer-se com sua verdade e continuar produzindo sempre”, resume.

Agende-se

Show de lançamento do single “Te encontrar”.

Data: Dia 24 de julho

Horário: a partir das 22h

Local: Cervejaria Umarizal.