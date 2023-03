Markinho Duran faz festa de 54 anos com participação de Zé Henrique, da banda Yahoo

Já virou tradição Markinho Duran comemorar o aniversário com uma grande festa para o público. Neste sábado (11), o artista completa 54 anos com a programação "Aniversário do Rei do Pop Rock". O evento vai ser no Grêmio Literário Português com a participação de Zé Henrique, da banda Yahoo, diretamente do Rio de Janeiro; Lucinnha Bastos e muito mais.

O artista diz que a programação é uma mescla de tudo o que já ocorreu em três décadas de carreira. "Aniversário do Rei do Pop Rock", promete fazer uma viagem sonora ao longo de sua trajetória artística e cantar grandes clássicos da música pop rock paraense que são sucesso aqui e no país inteiro. Ao lado de Lucinnha Bastos, que vai abrir a noite cantando a Amazônia.

"Ano passado completei 35 anos de carreira, rodei o estado levando show, gravamos quatro DVD's. Esse show vai ser a alegria de sempre com os clásssicos do pop rock nacional e internacional", destaca o artista. Mas além dos clássicos, Duran também promete as músicas autorais, inclusive, a música nova "Você e eu".

Todos os anos o artista faz do seu aniversário uma grande festa. E sempre procura chamar atrações que empolguem o público. Zé Henrique, já trabalhou ao lado de grandes músicos nacionais como Alexandre Pires, Alcione, Angélica, Claudia Leitte, Chitãozinho e Xororó, dentre muitos outros artistas que o fizeram construir uma sólida carreira musical principalmente ao longo da sua participação na banda Yahoo, e ainda na produtora de mesmo nome, onde desenvolveu grandes músicos como LS Jack, Felipe Dylon, Wanessa Camargo, dentre outros.

"Nessa nova etapa da minha vida venho me dedicando às músicas românticas, meu novo projeto musical inclui músicas que falam de amor para pessoas apaixonadas, quem nunca se apaixonou na vida não é verdade?. Espero poder proporcionar histórias divertidas e inesquecíveis para o público principalmente nesta noite de celebração do aniversário do meu grande amigo Markinhos", ressalta Zé Henrique sobre a participação no aniversário do Rei.

Markinho diz que está feliz e anisoso para a festa e diz que será mais um evento de celebração com os artistas e, principalmente com o público. "Poder chegar até os 5.4 e comemorar do jeito que eu mais amo, com música, é algo que me faz renovar as energias e seguir neste universo da música que eu sou apaixonado, cantar ao lado do público que já me acompanha a mais de três décadas, que cresce e se renova a cada ano é sensacional", comenta Markinho Duran sobre o show de aniversário.

Serviço:

Aniversário do Rei do Pop Rock, Markinho Duran,

Data: 11 de março

Hora: a partir das 21h

Local: no Grêmio Literário Português.