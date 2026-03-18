Markinho Duran comemora 57 anos com show especial em Belém

O cantor paraense Markinho Duran comemora 57 anos neste sábado (21), em Belém, com uma festa no Grêmio Literário Português. O evento reúne amigos, fãs e artistas em uma noite dedicada à música e à celebração da trajetória do artista.

A programação contará com apresentações da Banda Zona Rural, das cantoras Wellen Ávila e Bela Portugal, além do DJ Fábio Miranda e da Banda MAHI, que vem do Rio de Janeiro. A organização promete uma estrutura especial para marcar a data.

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Mais do que um show, o evento marca a trajetória de Markinho Duran e a relação construída com o público ao longo dos anos. A proposta é reunir diferentes estilos e proporcionar uma noite de encontros entre artistas e espectadores.

"Vai ser mais uma noite histórica! O evento está sendo preparado da melhor maneira possível, com todos os detalhes para um grande show. As atrações são amigos que fiz na música e que prometem levar o público ao delírio. Tenho certeza que será uma viagem no tempo com os clássicos das maiores bandas do Rock nacional da década de 80 e atuais. Estamos preparando uma noite incrível para todos", afirmou o cantor.

Ingressos para o aniversário de Markinho Duran

Os ingressos estão disponíveis em diferentes formatos para o público interessado. As vendas ocorrem de forma online, presencial e via contato direto.

Ingresso individual

Mesa para 4 pessoas

Camarote fechado para 10 pessoas

As entradas podem ser adquiridas pelo site ingressofly.com, na bilheteria do Grêmio Literário Português ou via pix, pelo número (91) 98387-0358.

Serviço

Data: sábado, 21 de março

Local: Grêmio Literário Português

Endereço: Rod. Augusto Montenegro, s/n - Km 10 - Tenoné, Belém

Ingressos: individual, mesa (4 pessoas) e camarote (10 pessoas)

Vendas: ingressofly.com, bilheteria do clube e via pix (91) 98387-0358