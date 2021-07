Marisa Monte celebra mais um ano de vida com "Portas"

O primeiro dia de julho é marcado pelo aniversário de Marisa Monte, uma das principais artistas da música popular brasileira, e ela escolheu a data para se presentear e presentear os fãs com o novo álbum "Portas", um álbum que marca um intervalo de uma década na produção solo da artista. O trabalho também se torna especial por ter sido elaborado com a ajuda de importantes músicos e amigos de Marisa, em meio ao distanciamento social.

Os fãs vão poder prestigiar o novo trabalho a partir das 21h, desta quinta-feira (1), estará disponível em todas as plataformas digitais. Mas quem quiser algo a mais, às 20h, a cantora vai fazer a Audição Coletiva Solidária que arrecadará recursos para compra de cestas básicas para os profissionais da cultura.

Dessa forma, os fãs vão poder se unir com a artista e participar do evento coletivo. Para participar, o público pode fazer as doações a partir de R$ 20,00, através do site da campanha.

Esse novo trabalho de Marisa Monte é especial por vários motivos, pela expectativa que os fãs estavam por um lançamento solo dela. E também pelo fato de ela ter resolvido realizar em um momento atípico e de muita tristeza para o mundo. No teaser de divulgação de “Portas”, ela inicia o vídeo dizendo que de uma hora para outra o mundo parou e só depois de vários meses foi possível entender o novo mundo cheio de protocolos e máscaras.

“Foi quando um amigo meu me disse: se organize com toda segurança possível com uma equipe enxuta e comprometida, entra no estúdio e grava. Eu tenho certeza que vai ser bom pra vocês e que vai fazer bem para todos nós. Música é remédio. Foi aí que a gente abriu as portas e reencontrou nosso caminho. Música é arte coletiva. É feita de encontros”, diz a artista.

No início de junho, a artista liberou o primeiro single “Calma”, que tem parceria do músico Chico Brown. A faixa tem arranjos do jovem baterista e trombonista carioca Antônio Neves, que já trabalhou ao lado de nomes como Elza Soares, Edu Lobo e Alcione. Marisa toca violão de nylon na faixa.

“Portas” foi gravado entre outubro de 2020 e abril de 2021, no Rio de Janeiro e em Nova York, tem direção geral e produção de Marisa e coprodução de Arto Lindsay, com quem ela já havia trabalhado nos discos Mais (1991) e Verde Anil Amarelo Cor-de-rosa e Carvão (1994).

O álbum Portas marca o início da parceria do selo da artista carioca com a sony Music, anunciada em abril de 2020.

Solidariedade

Quem também aproveita o momento para praticar a solidariedade é o cantor paraense Douglas Amorim, um dos artistas que apoiam a Instituição na luta contra a propagação do coronavírus. Nesta quinta (01), às 20h, o cantor paraense realiza uma Live Solidária em apoio a campanha Diga Sim da Legião da Boa Vontade com transmissão do seu canal no YouTube.

O cantor disse sim à Legião da Boa Vontade em apoio à campanha de arrecadação de alimentos, iniciativa que, em agosto, irá beneficiar na capital paraense, mais de 300 famílias com cestas de alimentos não perecíveis.

Além de grandes sucessos da música sertaneja raiz, forró, baião, xote a programação destaca os 45 anos da história da LBV na cidade e trouxe uma grande prestação de contas dos atendimentos.

A Live solidária terá duração de duas horas com transmissão ao vivo do Bar Municipal. A programação terá participações do grupo Farra de primeira e dos cantores Gê Cavalcante e Hudson Kennedy.

A programação visa mobilizar a sociedade para fazer doações em prol daqueles que mais necessitam. Através dos recursos arrecadados, a LBV conta com a ajuda de todos para entregar cestas de alimentos, levando a esperança aos corações que sofrem.

Abertura do verão na cidade

O cantor Marhco Monteiro é uma marca do verão no Pará, já que por muitos anos foi responsável e arrastar multidão pela ilha de Mosqueiro e também por outras localidades do estado. E para resgatar um pouco desse passado, um novo espaço da cidade, Manga Jambu, vai unir o artista e o neto do Pinduca, Gabriel Xavier com a banda Maré Cheia. Os artistas prometem uma noite em clima de praia. A programação começa a partir das 18h e exige uso de máscara e cuidados com a higiene.

Gabriel Xavier disse que a programação faz parte da abertura de verão do espaço, que todas às quinta vai proporcionar uma agenda alegre e descontraída. “O Marhco Monteiro é a cara do verão na cidade, por isso resolvemos fazer essa programação junto com ele. O repertório vai fazer uma mistura de músicas nacionais misturadas com ritmos paraenses”, explicou Xavier.

A programação começa a partir das 18h, sendo o primeiro show às 20h30 de Gabriel Xavier com a banda Maré Cheia e na sequência, às 22h, entra Marhco Monteiro.

E com essa mesma pegada de verão, mas sendo no ritmo de reggae a festa “Reggae e Brisa” reúne Adrianinho Yemanjah e os Djs Maka Marley, Marcelo Roots e Faca um encontro na beira do rio. A programação ocorre no Palafita, a partir das 18h. Até 21h a portaria é aberta ao público, sendo que para universitário é até 22h. E após este horário o ingresso custa R$10,00.

As mesas são limitadas e é obrigatório o uso de máscaras. Para mais informações 991970060. O Palafita bar fica na rua Siqueira Mendes 264.