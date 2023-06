Mario Frias processa Samara Felippo por deboche

O deputado federal Mario Frias (PL) não gostou das fotos compartilhadas por Samara Felippo da época em que contracenaram juntos em "Malhação", no início dos anos 2000. Irritado com o deboche da atriz, que cobriu seu rosto com emojis cocô, palhaço e jumento, o político decidiu entrar na Justiça contra a ex-colega de profissão.

Na ação, o ex-ator, que está no ar na reprise de "Senhora do Destino", pediu uma indenização de R$ 20 mil por danos morais, bem como solicitou que a ex-colega não citasse seu nome através das redes sociais. O ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro alega que foi difamado com adjetivos pejorativos, como "merda, jumento e palhaço", que correspondem aos emojis utilizados pela artista nas postagens.

Poré, a juíza Claudia Guimarães dos Santos, da 2ª Vara do Juizado Especial Cível, negou a solicitação de liminar de urgência feita por Mario com intuito de que Samara não citasse mais seu nome nas suas plataformas digitais. A justifica da decisão inicial é a de que as publicações debochadas foram realizadas nos stories do Instagram, que desaparecem após 24 horas no ar.

Relembre o caso

Em abril deste ano, Samara Felippo usou os stories do Instagram para provocar Mario Frias. Na época, a atriz publicou uma foto do tempo em que atuava em Malhação ao lado de Fernanda Nobre, Priscila Fantin, Robson Nunes e o político, que teve o rosto coberto por um emoji de palhaço.

VEJA MAIS