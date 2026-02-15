Marina Sena arrasta multidão em 1º bloco no carnaval de Belo Horizonte

A cantora Marina Sena arrastou uma multidão de pessoas para o bloco Marinada em Belo Horizonte na tarde deste domingo, 15. É a primeira vez que a artista, natural de Taiobeiras, no interior de Minas Gerais, comanda um bloco de carnaval na capital.

O bloco ocorreu na Avenida Antônio Abrahão Caram, no entorno do Estádio Mineirão, na Pampulha. A concentração estava marcada para 13 horas, mas a cantora só subiu ao trio um pouco antes das 16 horas, conforme relatos nas redes sociais.

Os foliões enfrentaram sol e calor. Em determinado momento, a cantora alertou aos fãs que bebessem água e passassem protetor solar. No X (antigo Twitter), alguns internautas reclamaram de superlotação e de dificuldade de comprar água com ambulantes no bloco.

A prefeitura de BH diz que o planejamento operacional para o Bloco Marinada foi feito de forma integrada com o Corpo de Bombeiros Militar e os organizadores do bloco, a partir da estimativa de público. A Belotur, órgão municipal, diz ainda ter disponibilizado gradis e banheiros químicos.

Marina é dona de um dos hits do carnaval 2026, a canção Carnaval - a versão remixada da música, com participação de Psirico, integra o EP Marinada, que dá nome ao bloco que ela levou para Belo Horizonte.