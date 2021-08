Marina Ruy Barbosa se defende de críticas após post sobre 'representatividade ruiva'

Marina decidiu comentar sobre a repercursão negativa que um post publicado no perfil do instagram dela recebeu. Após publicar um vídeo de duas crianças ruivas encantadas com um poster com a foto da atriz. O conteúdo estava com uma frase dizendo 'representatividade ruiva', motivo pelo qual, muitos foram até perfil da ruiva critica-lá.

A modelo publicou em seu perfil no twitter alguns comentários sobre o acontecido: "Sério que vocês estão problematizando um stories que eu apenas repostei com fãs mirins? Gente, pelo amor, né. Tantas coisas mais importantes pra vocês se preocuparem", disse.

Marina ainda falou que nem teria postado o vídeo pela frase sobre representatividade, e sim, pelas crianças que estavam abraçando o poster. Por fim, ela disse que mudaria o nome artístico e trocou o usuário da rede social para 'Marina Ruyva Barbosa'.