Marília, Anitta e Neymar pedem fim de 'linchamento' de Karol Conká

A rapper Karol Conká está no paredão e nas redes sociais famosos como Neymar, Anitta e Marília Mendonça começaram a fazer uma campanha para que o 'linchamento virtual' que a rapper vem sofrendo por suas atitudes na atração comandada por Boninho não aconteça na "vida real" - após sua provável eliminação do programa, na terça-feira (23).

"Galerinha, vamos combinar uma coisa ... Karol Conká vai sair com a maior % do BBB e depois disso nós vamos deixar a coleguinha em paz, viver a sua vida outra vez... Fechou? Não precisamos levar o jogo que ela jogou no BBB pra vida aqui fora, isso não é justo!", disse Neymar.

A sertaneja Marília Mendonça concordou com o craque do PSG. "É ISSO AÍ! seja com ela ou qualquer outra pessoa! O jogo é o jogo! Vida real é outra coisa! Eu brinco, faço gracinha, faço festa porque realmente tô aproveitando esse tempo que tô tendo pra entrar na onda... Mas não concordo com nenhum tipo de perseguição... De verdade!", afirmou.

Marília continuou. "Eu já tive meus momentos ruins, onde machuquei pessoas que nem imaginava, mas apesar de não ser maioria, uma parte dessas pessoas machucadas me mostraram o quanto estava errada e me ensinaram o porquê, me dando oportunidade de acertar e por isso tô aqui...", lembrou.

"Se eu tivesse sido resumida aquele momento sem oportunidade de me desculpar, me redimir e seguir a vida tentando acertar, seria muito pesado pra mim. No meio de umas 1.000 pessoas, 3 fazem a diferença... São as que escutam, ensinam e têm paciência (mesmo sem obrigação)", ponderou. "Aqui somos todos adultos que erram pra cacete, assistindo a um reality e decidindo a vida do povo lá dentro, que entrou com a finalidade de jogar e ganhar uma grana. Cabe a nós decidir o futuro do jogo, de um ser humano, não!", finalizou.

Já Anitta espera que Karol tenha ajuda quando sair do BBB. “Amei Karol no paredão igual todo mundo. Não concordo com nada que ela fez e faz no jogo… Mas, ainda assim, temo pelo que pode acontecer com ela quando sair. Espero que ela possa andar na rua e tenha ajuda psicológica quando sair”, disse ela.

"Desejo que saia, que se dê mal no jogo porque fez um péssimo jogo, que tenha a consequência de seus atos, mas que possa ter oportunidade de aprender e ter uma vida quando sair", escreveu a funkeira.

