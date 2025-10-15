Mariela Garriga interpretará Maria Madalena no filme A Ressurreição de Cristo, de Mel Gibson

A sequência de A Paixão de Cristo, filme de sucesso dirigido por Mel Gibson e lançado em 2004, precisou escalar novos atores para os papéis de alguns dos personagens principais. Além do finlandês Jaakko Ohtonen, que assume o papel de Jesus no lugar de Jim Caviezel, a atriz cubana Mariela Garriga substitui Monica Bellucci como Maria Madalena.

Mariela Garriga tem 36 anos e nasceu em Havana, Cuba, mas tem tripla nacionalidade - cubana, italiana e americana. Ela esteve recentemente em Missão: Impossível - O Acerto Final, último longa da saga de Tom Cruise, mas começou no mundo da atuação ainda na adolescência, quando apareceu em um programa de TV local aos 13 anos e começou a se dedicar ao teatro.

Em 2009, aos 20 anos, Mariela se mudou para a Itália, onde começou a estudar artes dramáticas e atuação na Rodgers Acting Studio, em Milão. Posteriormente, viajou para os Estados Unidos e deu sequência aos estudos em Nova York.

No mercado italiano, a atriz participou de dezenas de projetos, como o drama Homens de Ouro, de Vincenzo Alfieri, e a comédia Chi m'ha Visto. Nos EUA, acumula créditos de participação em séries como NCIS, Luis Miguel: A Série, Law & Order: SVU e NCIS: LA, além de ter interpretado uma personagem recorrente na série limitada Bosé, do Paramount+.

'A Ressurreição de Cristo', de Mel Gibson

A Ressurreição de Cristo será dividido em duas partes, dando sequência direta ao filme original, A Paixão de Cristo, que acompanhou as últimas 12 horas anteriores à crucificação.

Anteriormente, Gibson definiu o filme como uma "viagem de ácido", dizendo que a trama pode mostrar Jesus explorando o Hades, lidando com anjos caídos e vagando pelo Inferno antes de sua ressurreição. As filmagens acontecem na Itália.

Segundo informa a Variety, A Ressurreição de Cristo: Parte 1 tem previsão de lançamento para março de 2027, durante a Semana Santa. A Parte 2 sai 40 dias depois, na Quinta-Feira de Ascensão - celebração religiosa cristã da subida de Jesus Cristo ao céu.