Mariana Rios ainda está morando na casa do ex-noivo

Mariana Rios ainda mora na casa do ex-noivo Lucas Kalil, localizada no bairro Jardim Europa, área nobre de São Paulo. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, tudo indica que em breve ela voltará para o apartamento onde morava, já que a casa está no nome do ex.

Mariana Rios está em busca de novos trabalhose está sendo gerenciada por Karina Sato, irmã da Sabrina Sato. É o terceiro noivado que a artista termina.