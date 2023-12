Maria Gadú recebe declaração da mulher no aniversário e aparece em fotos com a filha

Mulher de Maria Gadú, Ana Paula Popi fez uma declaração para a amada na última segunda-feira, 4. A artista plástica ainda compartilhou novos registros de Alice, de 9 meses, filha das duas. Alguns deles, durante uma viagem pela Europa. A bebê foi gerada por Vanessa Corrêa, irmã da artista. Na ocasião, Maria Gadú está completando 37 anos.

"Hoje é dia de celebrar o nascimento de uma pessoa que nasceu com esse desejo guloso pela vida. Detentora de uma generosidade raríssima e que traz em suas palavras a possibilidade de viver cada dia mais consciente e feliz. Ela fala que a infância é a fase mais inteligente da vida, e concordo. Allora, me admira ver que ela traz essa inteligência conservada na alma e vai caminhando por ai com a sabedoria de cada dia vivido! Ela ensina. É professora. E sabe ser aluna, atenta", escreveu.

Em seguida, Maria Gadú compartilhou um vídeo fofo da filha Alice reagindo a ela tocando violão e cantando "Lá e lo", do Lenine. A canção é a favorita da bebê. Assista: