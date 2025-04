Maria de Fátima nega o próprio pai em 'Vale Tudo'. Relembre como foi a cena na versão original

Vai ao ar nesta sexta-feira, 18, e no sábado, 19, a sequência em que Maria de Fátima (Bella Campos) nega o próprio pai em Vale Tudo. Em busca de status, a personagem mente para Afonso (Humberto Carrão) sobre a identidade de Rubinho (Julio Andrade) e finge não reconhecê-lo quando é apresentada ao pianista.

Na sexta-feira, Fátima se mostra decidida a se casar com Afonso. No entanto, fica atordoada ao ser surpreendida com a chegada de Rubinho. No sábado, ignora o músico e continua a farsa. Rubinho percebe a rejeição e a ameaça: se ela voltar a destratar Raquel (Taís Araújo), ele contará toda a verdade.

Como foi a cena original em 1988

Na primeira versão da novela, exibida em 7 de junho de 1988, a sequência é semelhante. Maria de Fátima (Gloria Pires) mente ao ser questionada por Afonso (Cássio Gabus Mendes) sobre o pai:

"Ele é músico. Ele trabalha com essa coisa de cinema, sabe? Compor para cinema. Há muitos anos eu não o vejo. Mas de vez em quando eu vejo o nome dele em apresentação de filme. Ou então em etiqueta de disco também", diz.

Pouco depois, ao encontrar Rubinho (Daniel Filho), ela finge não conhecê-lo. "Você é pianista, né? Alguém me disse o seu nome, mas eu não estou me lembrando. O meu pai também é músico. Mas só que ele é famoso, mora na Califórnia. Eu estava até falando agora pro Afonso, a respeito dele."

Rubinho pode desmascarar Fátima nos próximos capítulos

Apesar de manter o silêncio, Rubinho deixa claro no sábado que está disposto a revelar a verdade. Ao ver o desprezo da filha por Raquel, avisa: se ela continuar agindo assim, ele contará quem ela é de fato.

A mentira de Fátima, no entanto, ainda promete render. Já que para manter as aparências com Afonso, ela continua escondendo quem é de verdade.