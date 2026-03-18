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Marcus Majella grava filme no palco da aparelhagem Crocodilo e homenageia tecnobrega

O ator interpretará Paulinho Maravilha, um cantor extravagante das festas de tecnobrega do Norte

Victoria Rodrigues
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Marcus Majella é considerado um dos maiores atores de comédia do Brasil. (Foto: Reprodução/ TikTok)

O ator Marcus Majella marcou presença na capital paraense neste final de semana para atuar no filme "Maravilha", que será produzido pelos Estúdios Globo, com algumas cenas gravadas em Belém do Pará. Em imagens divulgadas nas redes sociais, o artista aparece no palco junto com a aparelhagem Crocodilo, que é conhecida nacionalmente por unir música regional e espetáculos visuais no Pará.

Para gravar uma das cenas do filme, o ator subiu ao palco para animar o público que estava presente no Espaço Náutico Marine Club, no bairro do Guamá. O longa-metragem, que agitou os paraenses, tem como propósito fazer uma homenagem às cantoras de tecnobrega e, além de Marcus Majella, o elenco também contará com atores, como Lilia Cabral, Pablo Sanábio, Duda Pimenta, Paulo Colucci e Daniela Fontan.

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Gravações serão realizadas na Aparelhagem Crocodilo, no Espaço Náutico Marine Club, localizado no bairro do Guamá. Gaby Amarantos, Leona Vingativa e Fafá de Belém também farão parte do filme.

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Filme "Maravilha"

A comédia "Maravilha" possui um enredo divertido e envolvente, que conta a história do protagonista Paulinho Maravilha (Marcus Majella), um cantor extravagante das festas de tecnobrega do Pará. Com sua fama natural, ele é convidado a participar do programa "Domingão com Huck", mas fica bastante preocupado com a aparência e acaba adiantando sua viagem para realizar procedimentos estéticos no Rio de Janeiro.

Após realizar as cirurgias, o personagem percebe que tudo deu absolutamente errado e que ele ficou irreconhecível para participar do programa de entretenimento. O novo plano de Paulinho Maravilha torna-se agora trocar de identidade com Jota, que também é interpretado por Marcus Majella. Ele é um estranho que acabou de conhecer, mas que é idêntico ao cantor e poderá salvar sua participação com Luciano Huck.

O filme "Maravilha" foi criado pelo Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo e escrito por Renata Andrade e Thais Pontes. Além disso, o longa-metragem possui direção artística de Pedro Brenelli, produção de Mariana Pinheiro e supervisão artística de Patrícia Pedrosa.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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