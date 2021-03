Marcos Mion vai ‘estrear’ na Globo ao lado de Tatá Werneck, segundo colunista

Tatá Werneck convidou o ex- apresentador de 'A Fazenda', Marcos Mion, para ser um dos entrevistados da próxima temporada de Lady Night, programa que vai ao ar no Multishow. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (4), pela colunista Carla Bittencourt.

Essa é a primeira vez que Mion pisará nos estúdios Globo. O nome do ex-apresentador do reality show rural ficou um dos mais cotados para comandar a edição especial de 'No Limite', desde quando ele anunciou que estava se desvinculando da emissora Record TV.

De acordo com a colunista, apesar da próxima temporada de Lady Night não ter data para estrear, já estão confirmados na lista de convidados Paola Carosella, Jojo Todynho, Antônio Fagundes e Renato Aragão