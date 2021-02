Marcos Mion é cogitado para apresentar ‘No Limite’, da Rede Globo

A Rede Globo anunciou na tarde desta quinta-feira (25), que as telinhas brasileiras em breve vão acompanhar a nova exibição do reality “No limite”, e o apresentador Marcos Mion é um dos nomes mais cotados para comandar a atração.

De acordo com a colunista Cristina Padiglione, do portal F5, o ex-comandante de ‘A Fazenda’, que deixou a Record TV em meados de janeiro deste ano, terá a sua contratação oficializada assim que o ‘BBB 21’ terminar.

As negociações com a Globo estariam em estado avançado, segundo o jornalista Fefito, do UOL. As conversas da emissora com o Mion começaram nas últimas semanas enquanto ele passava algumas semanas na capital carioca.

O “No Limite” é inspirado no reality americano "Survivor", estreou na TV Globo em 2000 e teve quatro temporadas até o momento. Após um hiato de oito anos, a grande novidade é que os competidores serão participantes de edições antigas do ‘Big Brother Brasil’.