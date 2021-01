Marcos Melo estreia 'Poc Planet' nas redes de OLiberal.com

Neste 29 de janeiro, data que é celebrado no Brasil o Dia da Visibilidade Trans, um projeto muito especial chega às redes de OLiberal.com. O jornalista e ativista Marcos Melo vai trazer muito brilho, visibilidade e informação com o programa “Poc Planet”. O projeto vem para dar mais protagonismo ao universo LGBTI+, e, logo na estreia, Marcos conversa com um homem e uma mulher transsexuais, apresentando debates importantes para o mundo atual, onde cada vez mais, a inclusão e o respeito se tornam essenciais. O Poc Planet estreia às 19h, no Facebook, Instagram e YouTube de OLiberal.com.

“O programa nasce a partir de um questionamento, com falas que são necessárias para o momento que a gente está vivendo. A gente está vendo cada vez mais a discussão sobre a questão de gênero, sexualidade, sobre as vivências das pessoas LGBTI+ então é muito necessário que a gente discuta esses assuntos e que as pessoas entendam que a discussão não necessariamente é sobre sexualidade, mas que as pessoas LGBTI+ são pessoas como qualquer outra da sociedade, que a gente pode discutir qualquer tema, só que a partir da nossa vivência, do nosso olhar, com temas transversais da nossa vida. Então, juntando tudo isso, nasceu esse projeto, com o objetivo de discutir diversos temas, mas sempre a partir da ótica de pessoas LGBTI+”, explica um pouco Marcos sobre esse universo.



Ao longo de sua carreira, Marcos vem ganhando notoriedade ao trazer para a internet temas relacionados à sexualidade, como quando criou o “Poc News”, com conteúdo jornalístico e informativo voltado à comunidade da qual faz parte. Essa iniciativa agora cresceu e foi incorporada ao Poc Planet. “Eu trabalho não apenas no ativismo LGBTI+, mas no jornalismo, e nosso objetivo sempre é trazer informação, mostrar para as pessoas que a gente produz muitas coisas. Por isso, as notícias são muito importantes. Isso é o jornalismo cumprindo seu papel mesmo de trazer informação, de trazer educação para as pessoas, é direitos humanos por meio da educação e por isso que o POC News veio junto comigo, pois é muito especial para mim”, disse Marcos.

Marcos Melo (Ivan Duarte)

Além do apresentador, o programa tem ainda a participação de Fabrício Morales, que atua como figurinista de Marcos e está no Planet Poc também com seu personagem, a Power Poc, apresentando os convidados. “Eu acho muito importante que um grande meio de comunicação como O Liberal tenha aberto as portas para a representatividade LGBTI+. Falta a gente falar mais sobre essa diversidade toda. O Brasil é o país onde mais acontecem crimes de homofobia e transfobia, então a gente tem que estar falando desses assuntos para conscientizar a população, mostrar o que a gente tem de conteúdo”, disse Fabrício.

Com Francielle Neriah e Rafael Carmo no primeiro programa, o Planet Poc reforça o protagonismo das pessoas trans no dia que se celebra a existência dessa parcela da população. “Fiquei extremamente honrada por ter sido convidada, junto de meu amigo Carmo, nesta pauta. Fiquei muito feliz de ver que abriram espaço no O Liberal, que é um jornal de reconhecimento no Estado, para que pudéssemos falar e explicar um pouco do mundo trans, que muitas pessoas tentam fazer que isso não seja abordado”, disse Francielle, completada por Rafael. “A gente acaba tendo nosso local de fala respeitado, trazendo mais informação, gerando mais empatia a todas as pessoas que vão assistir a esse vídeo, trazendo algo didático, educacional, para que as pessoas comecem a desconstruir todo e qualquer preconceito”, disse o ativista.

“Eu falei com a Meg [Martins, produtora do programa]: ‘Olha que legal a gente começar esse projeto muito diferente e inovador para nossa região nesse dia’. Não tinha outro caminho senão trazer pessoas trans para ocuparem esse espaço junto comigo. Eu falo para as pessoas que me perguntam sobre o projeto que eu não estou aqui sozinho, eu não cheguei aqui sozinho, eu cheguei com muitas pessoas que vieram me ajudando, me apoiando. Então, que essas pessoas também se apropriem desse espaço, tal qual a mim’, encerra Marcos Melo, o embaixador desse planeta colorido.