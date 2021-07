Marcos e Belutti lançam música nova com a participação de Dilsinho

Marcos e Belutti lançaram na noite de ontem (08), às 21h, em todas as plataformas digitais, o primeiro volume do mais novo projeto audiovisual dos cantores, intitulado “Em Qualquer Lugar”, com quatro faixas inéditas. Entre as eleitas, destaca-se “Estado Frágil”, faixa foco do lançamento e uma parceria - também inédita - com o cantor Dilsinho. O videoclipe da faixa já pode ser conferido. Veja:

Marcos falou sobre a nova canção. "Ela tem versos bem românticos e nada melhor do que convidar nosso parceiro Dilsinho, que é o romantismo em pessoa, para estar conosco nessa mistura que ficou incrível”.

Já Belutti conta que "quando ouvimos essa música pela primeira vez, sabíamos que ela seria uma das principais faixas do álbum. Assim que Dilsinho aceitou o convite para cantar conosco, e nossas vozes casaram perfeitamente, aí tivemos a certeza de que ela seria a primeira faixa a ser trabalhada”.

Além de "Estado Frágil", outras músicas inéditas podem ser conferidas pelos fãs como “Alucinação”, “Deu Raiva” e “Desperdício de Arroz”, que terão seus videoclipes disponibilizados nas próximas três quintas-feiras dias 15, 22 e 29 de julho, nesta mesma ordem, sempre às 11h, no YouTube.