Marcelo Thiganá ministra curso para professores de dança

O professor e coreógrafo paraense Marcelo Thiganá vai ministrar o curso Encontro com o Mestre I, direcionado para professores de dança nestas sexta-feira, sábado e domingo, 8, 9 e 10, na academia K7 Dance and Sport. As inscrições ainda estão abertas. “Não é sobre dançar, é sobre fazer dançar”, explica.

Com 36 anos de carreira como professor de dança, Marcelo Thiganá ensinou profissionais da área como Marcelo Granjeiro, diretor coreográfico da Dança dos Famosos, da Globo, e Holon Ho, dançarino paraense que fez dupla com Jojo Todynho na recente edição do mesmo quadro do programa "Domingão do Huck”. “Eu faço esse curso uma vez por ano, oferecido para todo o Brasil”, conta.

A primeira aula de dança ocorreu ainda na adolescência, na escola pública em que estudava em Belém. Marcelo Thiganá chegou a fixar residência na Bahia, onde estudou, se profissionalizou e começou a dar aula, nos anos 90. Ele se formou em Danças Europeias, na França, e em Danças Populares Latinas, em Cuba. Na Argentina, o professor de dança se formou em Tango, pelo Ballet de Tango de Buenos Aires, e passou sete anos como integrante da Cia de Tango de Buenos Aires. Já na Alemanha, ele foi o único dançarino convidado para representar o Brasil no evento comemorativo aos 500 anos deste país.

“Eu passei por todos os países do mundo, formei os bailarinos que estão aí”, recorda. O extenso currículo não para por aí. Marcelo Thiganá se tornou diretor de teatro, coach, escritor e pesquisador. Pelo Instituto de Artes do Pará (IAP), do governo do estado, ele pesquisou o brega e o tecnomelody, documentando essas danças, o que resultou no lançamento dos livros “Brega, o Tango do Pará” e “A Dança do Tecnomelody”, além de um vídeo documentário.

Curso

O Encontro com o Mestre I terá dois momentos, no primeiro, na sexta-feira, 8, das 16 às 20h, os alunos assistirão quatro palestras: “A Dança no Envelhecimento” com Fernando Alves, especialista em gerontologia; “A música e a Dança” com a professora de canto Paula Mufarrej; “A Educação Física e a Dança no Mercado” com o Doutor em Administração Márcio Cerveira; e “A Dança e o Comportamento” com a psicóloga Maria Luíza.

No segundo momento, no sábado, das 9 às 13h e das 16 às 20h, e no domingo, das 9 às 13h, Marcelo Thiganá vai ministrar os módulos “Anamnese Física e Psicológica”, “Processo Criativo, “Contato e Improviso”, “Compassos para a Dança”, “Oratória para a Sala de Aula” e a “Libertação”.

“A intenção é a qualificação dos professores que estão no mercado de trabalho, especialmente de bolsistas de academia de dança de salão, de arte-educadores, de profissionais de educação física e de terapeutas”, detalha.

“A dança no Pará é muito forte, em vários ritmos, dançamos muita coisa aqui”, observa ele. “Meu objetivo da vida é fazer com que as pessoas alcancem a felicidade através da dança”.

Agende-se:

Curso Encontro com o Mestre I, de Marcelo Thiganá

Dias: sexta, sábado e domingo, 8, 9 e 10

Local: Academia K7 Dance and Sport (Tv Guerra Passos, 60, Canudos)

Informações e inscrições: (91) 98262-1877 e Instagram @kf.danceandsport