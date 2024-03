Marcelo Médici apresenta espetáculo 'Cada um com seus pobrema' em Belém

O comediante Marcelo Médici apresenta em Belém, o espetáculo "Cada um com seus pobrema". As apresentações serão realizadas no sábado, 23, a partir das 21h e domingo, 24, a partir das 19h no Theatro da Paz. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou através do site da Ticket Fácil. O espetáculo é uma comédia que completa 20 anos em cartaz pelo Brasil.

Segundo Marcelo Médici, a peça nasceu a partir de um momento que o ator percebeu que não poderia viver esperando convites. “Minha vida artística e pessoal se divide em: antes e depois desse trabalho. Inclusive, foi fazendo que a peça que recebi de Silvio de Abreu o convite para fazer minha primeira novela na TV Globo”, contou o ator e comediante.

O ator ressaltou ainda que no ano passado, percebeu que o espetáculo faria 20 anos em cartaz. “Estou fazendo uma temporada linda em São Paulo.Porém, escolhi as cidades aonde fui mais feliz para retornar. Por enquanto apenas Belém e Porto Alegre”, confessou Médici.

No enredo do espetáculo, o protagonista é um ator de teatro que, ao desistir de fazer sua apresentação, começa a falar sobre sua própria vida. Surgem, então, os demais personagens que comentam e criticam, sempre com muito bom humor, várias situações cotidianas atuais com as quais o público imediatamente se identifica.

O ator esteve na capital paraense pela primeira vez em 2018 e não mediu elogios para a Cidade das Mangueiras. “Fiquei fascinado com a receptividade, com a culinária e com a beleza do Theatro da Paz”, destacou. Médici destacou ainda a sua admiração por Fafá de Belém, que hoje tornou-se uma grande amiga para o ator. “Belém foi sem dúvida uma de minhas melhores experiências em viagem, pela beleza no Theatro da Paz, pela recepção desse público tão elegante e pelos bombons de cupuaçu (risos)”.

Ao ser questionados sobre o desafio de manter um espetáculo por 20 anos, o ator comentou que a peça passa por pequenas atualizações, mas na verdade, nunca perde a essência. “O grande desafio tem sido a idade, mas me surpreendi que ainda dou conta (risos)”.

Médici afirmou também que ama fazer novela. “Eu tive poucas experiências com cinema mas todas foram deliciosas, mas é claro que o teatro é a minha casa. Eu simplesmente não posso viver sem o teatro”, concluiu o ator e comediante.

Marcelo Médici é ator e comediante paulista. Começou a carreira no teatro, em 1991, com a peça "Salô, Salomé". Estreou em novelas da TV Globo em 2005, com "Belíssima", de Silvio de Abreu. Em 2007 fez "Sete Pecados", em 2008 participou do seriado "Casos e Acasos" e em 2010, ganhou destaque com o personagem Mimi na novela "Passione". Em 2013, o artista fez a microssérie "O Canto da Sereia". Em 2014, o ator integrou o elenco da novela das sete da TV Globo "Alto Astral", interpretando um fantasma.

Agende-se

"Cada Um Com Seus Problema" com o ator Marcelo Médici

Data: 23 e 24/03

Hora: 21h (sábado) e 19h (domingo)

Local: Theatro da Paz

Mais informações: (91) 3252-8603

Realização: Velloni Produções

Produção local:@lmproducoes.oficial