Marcelo Falcão está em dívida com a pensão da filha

Agatha Cristal Silveira, filha de Marcelo Falcão, está sem receber a pensão do músico há quase um ano, algo em torno de R$ 70 mil, conforme divulgou a colunista Fábia OLiveira.

De acordo com as informações da colunista, Marcelo bloqueou a própria filha no Instagram, mora em uma mansão e está em um bom momento da carreira, está gravando com Hungria, Filipe Ret, Ice Blue, Melin, fazendo lives e até um programa com o Bruno de Lucca para a Chevrolet.

Na época em que soube que era pai de uma menina de dezessete anos, Falcão chegou a divulgar um comunicado em sua rede social: "Isso mesmo, dezessete anos! Fui avisado de que era pai num laudo técnico, e não em uma maternidade, como costuma ser, e, como a própria mãe já declarou, foi um relacionamento de apenas uma noite. Nunca mais tivemos contato".

O processo de reconhecimento de paternidade foi movido por Thiene Silveira na 18ª Vara de Família do Rio de Janeiro e tramita desde 2008. A colunista disse que procurou o cantor, mas não teve resposta.