O Liberal chevron right Cultura chevron right

Marcelo Falcão anuncia pausa na carreira: 'Seguindo recomendações médicas'

A recomendação é que ele se recupere de uma cirurgia recente e retome os compromissos profissionais apenas em 2026

Estadão Conteúdo
fonte

Marcelo Falcão (Instagram @marcelofalcao)

O cantor Marcelo Falcão cancelou toda a agenda de shows deste ano e está afastado dos palcos. A notícia foi divulgada por ele no Instagram na última terça-feira, 28.

Na rede social, o artista explicou que a pausa na carreira é temporária e foi orientada por um médico. A recomendação é que ele se recupere de uma cirurgia recente e retome os compromissos profissionais apenas em 2026.

"Depois da cirurgia do ligamento cruzado da perna direita, o médico informou que só é seguro voltar aos palcos em janeiro de 2026. Logo, seguindo recomendações médicas, voltaremos assim que o ano virar!", detalhou.

"Nos vemos em 2026. Até breve", completou o cantor, que ainda alertou que "qualquer informação diferente dessa, possivelmente, é uma publicação antiga".

