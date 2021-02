Marcella Rica fala sobre planos para o casamento com Vitória Strada: 'Família toda reunida'

Após surpreenderem os fãs com o anúncio do noivado na virada do ano, Marcella Rica e Vitória Strada revelaram que planejam fazer um festão para selar o amor das duas. Marcella contou que vai esperar o fim da pandemia para fazerem a cerimônia.

"Só quando estiverem todos vacinados, porque queremos casar com a família toda reunida. Quando todo mundo puder se abraçar, começaremos a pensar neste evento", ela explicou ao ser questionada sobre a data do casório.

A produtora audiovisual, que participará como atriz na série "Filhas de Eva", da Globoplay, também comemorou o apoio que ela e a amada recebem do público e a "liberdade" que vive no relacionamento. Marcella desabafou que já teve que esconder namoros no passado, por medo do preconceito. "Tinha aquela coisa de chegarmos em horários diferentes nos eventos e, quando chegávamos, ficávamos separadas, como se não nos conhecêssemos", lembrou.

"Estamos numa fase de muito amor e muita liberdade", destacou a noiva.

"As pessoas elogiam, e muitas meninas nos agradecem, porque estão conseguindo um diálogo mais aberto em casa. No país que mais mata LGBTs no mundo, é uma conquista a ser celebrada", concluiu Marcella.