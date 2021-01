Marcella Rica e Vitória Strada ficam noivas: 'Ela disse sim'

O ano de 2021 já começou bem para Marcella Rica e Vitória Strada. As atrizes ficaram noivas durante a virada que passaram na Bahia. O casal compartilhou cliques do momento especial no Instagram, mostrando a frase: "Casa comigo".

"Tô noiva!", celebrou Vitória, que ostentou a aliança. "2021 começou bem, bem lindo!", disse Marcella. "Ela disse siiim, Brasiiiiilll", completou.

Marcella já havia adiantado que tinha tudo planejado para fazer o pedido de casamento em uma viagem com a amada. No entanto, a pandemia mudou os planos da atriz.

Mas ela conseguiu preparar toda a surpresa sem Vitória ficar sabendo. "Ela não desconfiou de nada. E demorou para entender quando fiz o pedido", brincou Marcella.

Elas ainda não têm data para realizar a cerimônia, mas o casamento não deve demorar. "Tem maneira melhor de começar um novo ano?", disse Vitória.

As duas assumiram o relacionamento em dezembro de 2019, mas o namoro começou antes, em março do mesmo ano. “Nos conhecemos por amigos e fomos trocando assunto e percebendo quantas coisas tínhamos em comum. Fomos entendendo que não queríamos estar perto só pela atração física, mas por essa admiração e identificação, que são o que sustentam mesmo um relacionamento”, relembrou Vitória.

“Compartilhamos de muitas semelhanças e temos os mesmos valores de respeito, cuidado, caráter, amor ao próximo… Também tem algumas questões relacionadas ao signo. Somos indecisas e odiamos conflitos, por exemplo (risos). Mas nos entendemos! Além disso, a Vi compartilha de qualidades raríssimas de se encontrar em um ser humano e, que são muito apaixonantes. Entre elas, saber escutar o outro. Respeitamos muito isso de ouvir antes de julgar e de estar aberta a aprender ou até mesmo mudar de opinião sobre algo. É uma convivência muito saudável e boa”, explicou Marcella.