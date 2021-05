Marcela McGowan e Luiza fazem planos para filhos: 'Já me candidatei'

A médica Marcela McGowan, participante do BBB 20, e a cantora Luiza, revelaram nas redes sociais que pretendem aumentar o ninho de amor do casal. Na caixa de respostas do Instagram, as duas afirmaram que pretendem gerar filhos.

"Eu já me candidatei para gerar o bebê", contou Marcela. "Os bebês?", questionou Luiza, e a namorada confirmou "os bebês", indicando com os dedos que elas pretendem ser mães de dois.

Marcela ainda afirmou que seria a mãe mais brava. "Eu né, quem tem que brigar por tudo aqui em casa sou eu. Eu sou a chata, ruim, só dou bronca. Luiza só recebe amor", brincou.