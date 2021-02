Estilista de marca paraense concorre a premiação em websérie nacional de moda

Após uma seleção criteriosa entre várias candidatas de todo o Brasil, a marca paraense de Ludimila Heringer foi uma das três escolhidas para participar do “Desafio MODA-BRASIL”, websérie que vem dando o que falar no cenário da moda brasileira. Três marcas autorais selecionadas pela curadoria da jornalista Mônica Horta são desafiadas a otimizar seus processos de criação, passando do conceito tradicional para uma moda mais moderna. Para cumprir esta missão, eles contam com a mentoria de grandes nomes do universo fashion, como Aline Martinez, André Klein, Cristine Lobato, Flávia Corrêa, Malu Ornelas, Márcia Silveira, Nati Montibeller, Nestor Mádenes, Raíza Souza e Tati Laschuk.

“Eu estou feliz pois estamos fazendo em casa, a mentoria tem sido feita à distância. Nessa parte, na pandemia, é importante que quem quer buscar se especializar consiga ter esse acesso mais democrático. Mesmo à distância, a gente está perto de pessoas que fazem a diferença na vida da gente como profissionais. Eu acho maravilhoso”, comemora Ludmila Heringer, capixaba radicada no Pará. Além dela, o Desafio conta com a participação das marcas de Andréia Hiromi, de São Paulo, e da Pangéia, marca itinerante que está atualmente estabelecida na Bahia.

A marca de Ludimilla tem foco no crochê, tingimento natural e ecoprint, testando diversos materiais e técnicas para a construção de peças de vestuário ou acessório. A marca nasceu de um workshop de identidade criativa dirigido pelo estilista paraense André Lima e do patrocínio do Espaço São José Liberto, em 2018.

Ao todo, dez temas serão ministrados pelos especialistas, como produção, marketing, direitos da moda, processos sustentáveis, audiovisual e tecnologia. Depois das mentorias, cada marca vai criar um look com aplicação dos novos conceitos, e eles ficarão em votação online. Quem vencer pelo público virtual, ganha um kit de tecidos especiais DalilaTêxtil, e a certificação MODA-BRASIL #ModaDoNovoMundo. O resultado da competição será divulgado pelo Instagram do projeto em 27 de fevereiro.

Toda a produção da websérie será compartilhada diariamente pelo instagram @movimentomodabrasil, e o primeiro episódio será postado no canal do Youtube Movimento MODA-BRASIL, na primeira semana do mês de março. Segundo a organização, o movimento foi criado para comunicar criações autorais e descolonizar a moda brasileira, gerando valor sobre o cenário local, construindo conexões, acelerando mudanças de produção, consumo e apresentação, e criando soluções sustentáveis. Nesse contexto, Ludimilla acredita que sua marca é uma forte candidata ao prêmio.

“Eu acho que eu tenho uma grande chance porque o que eu estou produzindo está reproduzido onde eu estou, meu entorno, os materiais que uso para estampar os tecidos são locais, tem uma história. Tem toda uma cultura, ancestralidade. Eu amo esse lugar. Eu casei aqui, meus filhos nasceram aqui, moro e trabalho aqui. Minha intenção na minha marca é valorizar toda a matéria-prima e cultura daqui. A riqueza no Pará é muito grande, e a gente não tem mais que achar que são São Paulo, Rio, que ditam moda. Não. Eu também posso ditar moda, pois vou valorizar o que está aqui”, reforça a estilista que se inspira na Amazônia.