Maraísa posta ao lado de médico e fãs afirmam que se trata do novo namorado

No início da tarde de sábado (31), a cantora Maraísa publicou um vídeo com o médico mineiro Artur Queiroz Amaral, na cozinha da casa da cantora, mas não anunciou a identidade nem o parentesco do rapaz.

Rapidamente diversos fã-clubes da artista começaram a comentar nas redes sociais e disseram que se tratava do novo namorado de Maraísa. A coluna de Fábia Oliveiar procurou a assessoria da dupla Maiara & Maraísa, que respondeu: "Não comentamos a vida pessoal da Maraísa".

Maraísa terminou o namoro com o cantor sertanejo Fabrício Marques, há um mês.