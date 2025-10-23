Maraisa e Fernando Mocó terminam relacionamento mais uma vez

O relacionamento da cantora Maraisa com o empresário Fernando Mocó chegou ao fim. Amigos de infância, eles começaram o relacionamento já adultos e, em junho, a cantora chegou a anunciar que tinha se casado em segredo.

A relação foi marcada por altos e baixos. Desde 2023, o casal se separou e reatou pelo menos três vezes.

A cantora e o empresário apagaram todas as fotos em que apareciam juntos em seus respectivos perfis nas redes sociais e, em um story postado na manhã desta quinta-feira, 23, Maraisa disse que está fazendo a novena da Nossa Senhora Desatadora de Nós. "É muito poderosa. E está dando certo, viu?", disse.

A informação do fim foi dada pelo portal Leo Dias, que conversou com a cantora. Ela disse que o término foi tranquilo, sem desavenças. "Terminamos sem briga, na paz", comentou.

O Estadão procurou a assessoria de imprensa da cantora, mas até o momento, não obteve resposta. Caso haja pronunciamento, o texto será atualizado.