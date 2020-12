Mara Maravilha posta foto de topless e deixa escapar tatuagem 'secreta'

Mara Maravilha resolveu ousar na foto postada no Instagram no domingo (20) e compartilhou um clique onde aparece fazendo topless e mostrando uma tatuagem “secreta” embaixo dos seios. A foto causou grande repercussão entre os seguidores da apresentadora que é ligada à igreja evangélica há mais de 20 anos e se tornou cantora gospel.

"Nada é mais libertador e confortante do que fazer uso de ser o que o seu Criador te dá, o livre arbítrio, sem a intenção de criar opinião ou persuasão. Somos únicos e originais e com a consciência de que respeitar o próximo é o reflexo do respeito a nós mesmos. Quanto mais me julgam, mais me conheço e encontro paz, força e prazer de ser quem sou", escreveu Mara.

A apresentadora contou que a tatuagem foi feita pela embaixadora e Miss Tattoo Week Cris Piza e afirmou que quer fazer mais desenhos no corpo. "Meus amores, querem perfeição? Olhem para a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus", completou.

Os seguidores questionaram como mostrar o corpo sendo “uma mulher de Deus”. “Livre arbítrio você pode usar, só não esqueça que nosso corpo é Templo do Espírito Santo”, escreveu uma seguidora. Mas teve quem defendesse a escolha de Mara. “É por isso que sou fã dessa mulher, senhoras e senhores”, comentou outro.