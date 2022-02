Maquiagem artística é tema de oficina online gratuita; confira

Glitter, cores e pedraria, o Carnaval sempre pede por esses itens. Por ser o período em que o brasileiro pode ser jogar de cabeça nesses elementos e aproveitar para usar fantasias e roupas com bastante brilho, nada melhor do que se ligar nas opções que a data oferece. E existem técnicas que podem ajudar quem deseja sair por aí e se jogar na folia a caráter.

De hoje a 11 de fevereiro, sempre às 20h, a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás vai realizar uma oficina on-line e gratuita de pintura artística. Durante quatro dias serão ensinadas técnicas simples de maquiagens e pinturas corporais, com efeitos divertidos, bonitos e alegres.

VEJA MAIS

A oficina vai ocorrer através do Google Meet e terá uma hora de duração diariamente. “Por se tratar de um curso rápido e prático de apenas uma hora e on-line, vou ser o mais breve falando da preparação de pele, uso de colas para cílios e pedrarias ou glitter na pele. Usaremos técnicas simples que qualquer pessoa possa fazer, pois o curso será voltado exatamente a leigos e quem gosta de maquiagem”, explicou o maquiador Nelson Borges, que irá ministrar a oficina.

O oficineiro é especialista em maquiagens de efeitos. Os interessados em se inscrever podem enviar mensagem ou ligar para os números: (94) 99160-8186 e (94) 99220-3451.

“As maquiagens terão glitter e pedrarias voltadas tanto para mulheres quanto homens, faremos maquiagens simples com efeitos lembrando máscaras de Carnaval”, antecipa.

Como no Carnaval é possível “se jogar” na produção, nada melhor do que aliar uma roupa carnavalesca a uma boa maquiagem. “Não pode faltar criatividade, ousadia e muita alegria, vale tudo de diferente que não usamos na maquiagem dia a dia. Se tiver que dosar, que seja em outros setores, tipo bebidas e cuidados com o corpo e saúde, quanto a maquiagem, como já disse, vale ousar e abusar. Lógico que a estética, harmonia de cores e elementos serão bem vistos”, avaliou Nelson Borges.

Nelson Borges é especialistas em maquiagem e vai ensinar truques para quem quer fazer bonito (Divulgação)

Além de maquiagem, o profissional irá ensinar sobre pintura corporal. Nelson Borges tem uma vasta experiência em maquiagens cenográficas de efeitos especiais para fotos, vídeos, cinema e teatro.

Agende-se

Oficina on-line de maquiagem artística

Data: 8, 9, 10 e 11 de fevereiro

Hora: 20h

Inscrições: (94) 99160- 8186 e (94) 99220-3451.