Mapa dos Festivais aponta artistas brasileiros mais escalados para os festivais; saiba quem são

A terceira edição do Panorama Mapa do Festivais, estudo anual sobre os festivais de música no Brasil realizado pela plataforma de conteúdo e dados Mapa dos Festivais, revelou os 10 artistas brasileiros mais procurados pelos festivais em 2025. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira, 11, em São Paulo.

De acordo com o estudo, foram escalados 3.073 artistas para festivais no ano passado, 24% a mais em comparação a 2024. O grupo Menos é Mais foi o campeão pelo segundo ano consecutivo. O grupo esteve em 22 festivais em 2025, em 14 estados. Isso levou o aumento da procura pelas músicas da banda em 74,4% na plataforma Deezer, parceira da pesquisa Mapa dos Festivais.

O top 10 de artistas que mais se apresentaram em festivais em 2025 segue, nessa ordem, com Duquesa, Péricles, Sorriso Maroto, BaianaSystem, BK', Nando Reis, Belo, Liniker e Matuê. O Mapa mostra que 50% deles estavam entre os 10 mais escalados em 2024, o que demonstra uma crise na procura por headliners brasileiros.

A pesquisa também aponta a consolidação e a estabilização do mercado: em 2025 foram mapeados 366 festivais, 20% a mais em relação a 2023 e menos de 1% a mais que 2024. Desse total, 65 deles eram estreantes e 41 em segunda edição. Os festivais de pequeno porte, para até 15 mil pessoas, representam 80% dos eventos.

A região Sudeste segue sendo a 'casa' dos festivais, abrigando 200 deles, ou seja, mais de 50% dos eventos realizados. Em segundo lugar está o Nordeste, com 68 festivais. A lista segue com o Sul (46), Centro-Oeste (34), e Norte (18).

Cada região tem sua característica. Entre os festivais de música eletrônica, 75% ocorrem no Sudeste. No Sul, a prevalência é por jazz e blues. Na região Norte há prevalência de artistas mulheres e trans. No Nordeste, a concentração das apresentações está na Bahia e em Pernambuco.

A pesquisa considera que um festival de música precisa ter cinco artistas com repertório próprio em seu line-up, infraestrutura para receber o público e que a organização esteja interessada em deixar um legado.

Neste ano, o Mapa, pela primeira vez, trouxe dados sobre as turnês internacionais realizadas no País em 2025. Foram feitas 169 no Brasil. Dos artistas, 50% são de rock.