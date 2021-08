Manu Gavassi se declara para o namorado: 'Quero você'

A cantora e ex-bbb Manu Gavassi compartilhou uma declaração para comemorar o aniversário do namorado, o modelo Jullio Reis. A cantora, que assumiu o relacionamento com o rapaz em junho deste ano, no Dia dos Namorados, usou o Instagram para parabenizá-lo.

“Eu quero pra sempre ver seus olhos de desenho da Pixar brilharem. Quero pra sempre ser sua melhor amiga, sua família e seu amor. Quero cafés da manhã elaborados e nossos hábitos de gente velha. Quero red dead redemption, saber do seu dia e chorar no seu colo. Quero pra sempre seu macarrão com molho vermelho e depois quero repetir só pra mostrar que você tá certo em fazer muito”, postou Manu.