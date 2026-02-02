VÍDEO: Mansão de Ana Hickmann, em Itu, vai a leilão

Ana Hickmann havia colocada sua mansão, localizada em Itu, à venda; entretanto, após uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), a ação foi interrompida. Agora, a casa foi a leilão por decisão da Justiça de São Paulo.

Segundo o Metrópoles, a mansão será leiloada pelo valor de R$ 35 milhões. O leiloeiro já foi nomeado e a ação deve acontecer apenas pela internet.

O valor total deve ser pago à vista em até 24 horas após a venda. O comprador ainda será cobrado por uma comissão de 5% ao leiloeiro.

Decisão da justiça

A mansão de Ana Hickmann era alvo de discussão na internet. Com mais de 6 mil metros quadrados de área total, a casa foi posta à venda, originalmente, para quitar as dívidas que o ex-marido da apresentadora, Alexandre Correa, teria feito.

Entretanto, a defesa de Correa entrou com um pedido para interromper a ação. A justificativa é que o mesmo não teria sido consultado da possibilidade da venda, já que ambos eram donos da residência.

Com isso, a Justiça passou a considerar falta de acordo na venda da casa, além de questões a serem resolvidas entre o ex-casal a respeito de direitos, dívidas comuns e bens a serem partilhados.

Ainda segundo o Metrópoles, o valor do leilão será utilizado para o pagamento da dívida. Em caso de sobra, o dinheiro restante será devolvido aos responsáveis pelo imóvel.