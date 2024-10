Maniçoba e Pato no Tucupi estão na lista das 30 piores comidas do Brasil

O Taste Atlas, que promove um guia de comida dos Estados Unidos, organizou uma lista com as piores comidas do Brasil. Foram 37 pratos reunidos no ranking em publicação no site.

A lista gerou polêmica entre os brasileiros, principalmente por conta das comidas que estão presentes na lista. Por exemplo, o cuscuz paulista 7.500 avaliações como o pior prato. Ele é o primeiro que aparece no ranking.

Para os paraenses a revolta veio nos números 16 e 29, posições que estão a maniçoba e o pato no tucupi, respectivamente. Vale lembrar que os dois pratos são Patrimônios Culturais de Natureza Imateriais do Estado.

Mesmo causando revolta, o Taste Atlas pontua que a lista não deve ser vista como um conclusão global, que ela apenas mostra uma base de dados “composta por uma série de mecanismos que reconhecem usuários reais e que ignoram avaliações de robôs, nacionalistas ou patrióticas locais, e dão valor adicional às avaliações de usuários que o sistema reconhece como conhecedores”.

A lista é pontuada em uma escala de zero a 5. Veja o ranking a partir do pior, de acordo com a avaliação no site:

Cuscuz Paulista: 2.8 Arroz com Pequi: 3.1 Acém: 3.1 Paleta: 3.2 Maria-mole: 3.3 Lagarto: 3.3 Sequilhos: 3.5 Sagu: 3.5 Tareco: 3.5 Coxão Mole: 3.5 Ostra ao bafo: 3.5 Pé-de-moleque: 3.6 Quibebe: 3.6 Músculo: 3.6 Patinho: 3.6 Maniçoba: 3.6 Peito: 3.6 Sanduíche de mortadela: 3.7 Salada de maionese: 3.7 Cajuzinho: Salpicão de frango: 3.7 Abará: 3.7 Caldo de piranha: 3.7 Biscoito de polvilho: 3.8 Canjica: 3.8 Mocotó: 3.8 Bolo formigueiro: 3.8 Caruru: 3.8 Pato no tucupi: 3.8 Pamonha: 3.9 X-Tudo: 3.9 Galinhada: 3.9 Casadinhos: 3.9 Barreado: 3.9 Creme de papaya: 3.9 Baba-de-moça: 3.9 Carne de onça: 3.9