Cuscuz paulista é avaliado como pior comida brasileira; veja o ranking

Uma lista com os 10 pratos brasileiros com as piores avaliações na ‘Taste Atlas’, plataforma especializada em gastronomia, foi divulgada e surpreendeu os leitores com a liderança do cuscuz paulista, popularmente conhecido no sudeste.

O ranking, que inclui entradas, pratos principais e sobremesas, tem maria-mole, mocotó, salada de maionese e outros entre as piores avaliações. Confira!

1° lugar- Cuscuz paulista (3,1)

Criado no século 19 e geralmente servido com o molde de uma forma redonda, com buraco central, o cuscuz paulista se difere do popularmente conhecido na região norte e nordeste do Brasil. Os ingredientes citados para a receita são farinha de milho ou fubá, azeitonas, ovo cozido, frango desfiado (ou peixe enlatado), ervilhas e outros.

2° lugar- Arroz com pequi (3,1)

Considerado um prato típico de Goiás, a receita é feita com arroz preparado com pequi e outros temperos para dar sabor ao prato.

3° lugar- Tareco (3,2)

Conhecido em Pernambuco, os biscoitos caseiros são feitos com poucos ingredientes: farinha de trigo, leite, ovo e açúcar.

4° lugar- Quibebe (3,4)

Preparado com abóbora e cebola, o ensopado pode ser oferecido como entrada ou como prato principal e normalmente feito com pimenta, gengibre em pó e leite de coco.

5° lugar- Maria-Mole (3,5)

Sobremesa feita com açúcar, gelatina, coco e clara de ovo.

6° lugar- Sequilhos (3,6)

Descrito como um biscoito típico do café da tarde do brasileiro, o doce é preparado com amido de milho, manteiga, gemas e açúcar.

7° Salpicão de frango (3,6)

Popularmente consumido em feriados ou datas comemorativas, o prato é uma variação brasileira da salada de frango. As avaliações comentam o incremento brasileiro com o uso de batata palha por cima da salada.

8° lugar- Salada de maionese (3,6)

Clássica no churrasco brasileiro, a salada é feita com batata, cenoura, ervilha, milho e maionese, e tem variáveis com ingredientes polêmicos, como uva passa e maçã.

9° lugar- Mocotó (3,6)

Feito com patas de boi (mocotó) e mandioca, o prato costuma ser temperado com sal, coentro, pimenta, cebola, salsinha e alho.

10° lugar- Biscoitos casadinhos (3,6)

Popular no Brasil, o biscoito é consumido em cafés da tarde ou manhã e feito com recheio de goiabada ou doce de leite.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)